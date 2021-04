V ZDA so včeraj dočakali odločitev v enem najbolj odmevnih sodnih procesov o ravnanju policije.

Zdaj že bivši policist Derek Chauvin je po soglasni razsodbi dvanajstčlanske porote kriv v vseh treh točkah obtožnice - uboja, povzročitve smrti iz malomarnosti in nenaklepnega umora Georgea Floyda maja lani v Minneapolisu, ko mu je med aretacijo klečal na vratu, medtem ko je Floyd moledoval in tožil, da ne more dihati, kar so z mobilnimi telefoni posneli številni mimoidoči. Chauvinu grozi 40 let zapora. Kakšna bo kazen, bo znano čez osem tednov. Zdaj mora tudi nazaj v zapor, saj se je med procesom lahko branil s prostosti.

Porota je delo opravila hitro. Po dveh tednih procesa v sodni dvorani, zaslišanju 45 prič in zaključnih besedah obrambe in tožilstva je bila od ponedeljka popoldan izolirana v hotelu v centru Minneapolisa (imena hotela zaradi varnosti niso razkrili). Po skupno desetih urah premlevanja primera pa je včeraj že sprejela sprejela razsodbo, ki je morala biti soglasna.

Odjeknila je po vsej državi, ki je bila lani po smrti Floyda priča enemu največjih protestnih valov v zgodovini sploh. Dogodek je vnovič odprl vprašanje odnosa policije do temnopoltih in sistemskega rasizma. To je postala tudi politična tema, zato tudi najvišji predstavniki ZDA niso mogli mimo komentiranja primera, in to še preden je bila znana odločitev porote.

Sodnik ostro obsodil »priskutne« besede kongresnice

Predsednik Joe Biden je tako včeraj še pred predstavitvijo odločitve porote dejal, da so bili na sojenju predstavljeni dokazi prepričljivi in da moli, da bo razsodba pravilna. Precej nenavadno je sicer, da se Bela hiša na tak način oglasi še pred odločitvijo porote in da je predsednik celo nakazal, da bi se mu zdela pravilna obsodilna sodba. Je pa Biden to storil potem, ko so poroto v ponedeljek že izolirali v hotelu. Drugače je bilo z demokratsko zvezno kongresnico Maxine Waters, ki se je v soboto pridružila protestnikom v predmestju Minneapolisa in tam dejala, da je treba Chauvina obsoditi, če se to ne zgodi, pa »moramo ostati na ulicah, biti bolj dejavni, bolj ostri, vedeti morajo, da mislimo resno«.

Na to izjavo se je ostro odzval sodnik Peter Cahill, ki je vodil proces. Dejal je, da so besede Watersove »priskutne« in izražajo nespoštovanje do sodne veje oblasti in vladavine prava. Ker v času njene izjave porota še ni bila izolirana pred javnostjo, je obramba zahtevala celo razveljavitev sojenja. Cahill je to zavrnil, je pa dodal, da bo izjava Watersove obrambi verjetno pomagala, če bo Chauvin obsojen in bodo obramba potem zahtevala razveljavitev na višjem sodišču. To je torej sedaj, ko je Chauvin res obsojen in ko je pričakovati pritožbo obrambe na višje sodišče, tudi zares mogoč scenarij.