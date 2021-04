Ob Chelseaju, čigar lastnik Roman Abramovič je očitno prisluhnil protestom navijačev pred stadionom Stamford Bridge, in Manchester Cityju naj bi izstop napovedalo še nekaj klubov, tudi Barcelona, Manchester United, Liverpool in Atletico Madrid slovenskega reprezentanta Jana Oblaka. Pri Chesleaju že pripravljajo dokumentacijo za uraden izstop iz superlige.

To so ustanovili Real Madrid, Manchester United, Juventus, AC Milan, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Inter, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid in Arsenal. S tem pa so poželi ogromno kritik navijačev, javnosti ter tudi krovnih nogometnih organizacij, vključno z Mednarodno in Evropsko nogometno zvezo, ki sta napovedali sankcije, če bi dejansko superliga zaživela.

Veliko kritik je tudi na račun tega, da naj bi klubi z udeležbo v superligi kazali zgolj pohlep. Finančne številke superlige namreč segajo v nebo. Tekmovanje naj bi na daljše obdobje ustvarilo deset milijard evrov prometa, klubi ustanovitelji pa bi si v startu razdelili 3,5 milijarde evrov.

A za zdaj prihajajo zgolj informacije o tem, da iz tega projekta ne bo nič. To pa bi pomenilo precej sprememb tudi v klubih, britanski Independent že poroča, da naj bi Andrea Agnelli odstopil z mesta šefa Juventusa, velik pritisk za podobno potezo pa naj bi bil tudi na predsedniku madridskega Reala Florentinu Perezu in drugih predsednikih omenjene 12-erice.

V tem članku smo zbrali odzive po ustanovitvi nogometne superlige. »Gospodje, naredili ste napako,« je Aleksander Čeferin na kongresu Uefe dejal separatistom in pustil odprta vrata za tiste, ki si bodo premislili.