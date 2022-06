»V Uefi lahko potrdimo, da nas je Sodišče Evropske unije obvestilo, da bo obravnava v njeni zadevi potekala 11. in 12. julija,« je za AFP v petek povedal tiskovni predstavnik Uefe.

Odpadniško superligo je 12 klubov zagnalo lani aprila, a je ta hitro propadla zaradi nasprotovanja navijačev, zvez in tudi politike.

Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Milan, Inter in Atletico Madrid so hitro odstopili od projekta, ko je ideja o superligi povzročila veliko ogorčenje navijačev in drugih klubov. Pri projektu pa so še vztrajali trije klubi ustanovitelji, Real Madrid, Barcelona in Juventus.

Evropska nogometna zveza (Uefa) je zagrozila s sankcijami proti ustanoviteljem tega zaprtega tekmovanja po vzoru profesionalnih lig v Severni Ameriki, kot so NBA, NHL, MLS.

V primeru superlige je španski sodnik Manuel Ruiz de Lara po pritožbi madridskega Reala 21. septembra sicer razsodil v nasprotju z Uefo ter je zahteval, da evropska zveza umakne grožnje o sankcijah, ki jih je napovedala proti snovalcem nogometne superlige.

Sodišče EU bo ugotavljalo, ali je Uefa zlorabila svoj »prevladujoči položaj«

Primer se je tako znašel pred vrhovno sodno oblastjo evropske skupnosti, ki bo presojalo o morebitnih kršitvah predpisov EU, tudi s področja konkurence. Evropsko pravosodje bo pred odločitvijo o tem, na katerih načelih naj se organizira nogomet in širše profesionalni šport v Evropi ter tudi o nujnosti ohranitve odprtih tekmovanj v skladu z načeli napredovanja in izpadanja.

Sodišče EU bo moralo ugotoviti, ali je Uefa zlorabila svoj »prevladujoči položaj« s tem, ko je napovedala sankcije proti organizatorjem konkurenčnega tekmovanja.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je sicer sredi maja ocenil, da Uefa nima »monopolnega položaja«, ker »nihče ni dolžan igrati v naših tekmovanjih« in »nobena zveza ni prisiljena biti članica Uefe«.

»Imajo polno pravico, da ustvarijo svojo 'Uefo', da igrajo svoje tekmovanje. Seveda pa po naših predpisih, če igraš drugo tekmovanje, ne moreš igrati našega,« je prepričan Slovenec na čelu Uefe.