Slovenska vojska: Parada

Vedno ko vlado prevzame Janez Janša, se Slovenska vojska spremeni v ideološko bojišče. Desnica snuje obvezno naborništvo in vojake pošilja na Kolpo, da bi nas branili pred »turki«. Na drugi strani so vkopani mirovniki, denimo trideset tisoč državljanov, ki so podpisali zahtevo za referendum zoper kupovanje orožja. Ti bi vojsko malone ukinili, sedemsto osemdeset milijonov evrov, namenjenih za oklepnike in zrakoplove, pa bi raje dali za gradnjo bolnišnic, domov za ostarele in stanovanj za mlade družine.