»Vsekakor je ta nov koncept izobraževanja v Slovenski vojski (SV) dal rezultate in želim si, da se bo na tak način ta zgodba tudi nadaljevala. Ob tem pa se zavedam, da je naša dolžnost, da primerno uredimo status in da intenzivno moderniziramo Slovensko vojsko, ta proces pa se je že začel,« je v izjavi po slavnostni zaprisegi povedal minister za obrambo Matej Tonin.

Poudaril je še, da so vsi sprejeti zakoni o SV v zadnjem letu pripomogli, da je sedaj sistem in vsa modernizacija predvidljiva, da se je status vojakov izboljšal in da lahko pričakujejo znotraj vrst SV dobro in zanimivo kariero. »Zadovoljen sem, da jih bo med njimi velika večina, kar okoli 90 odstotkov, nadaljevalo usposabljanje tudi v drugo in tretjo fazo,« je dodal.

Minister je bil presenečen nad motiviranostjo in vedoželjnostjo kandidatov, ki so tokrat končali temeljno vojaško usposabljanje. Vojakov še vedno primanjkuje, trenutno imajo 257 prošenj za zaposlitev, v celotnem lanskem letu pa so zaposlili 220 novih vojakov. »Potrebovali bi jih sicer še štirikrat toliko. Vendar sem z odzivom zadovoljen, že sedaj je prijavljenih okrog 80 kandidatov, ki bodo temeljno vojaško usposabljanje začeli oktobra,« je navedel minister.