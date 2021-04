Kot so pojasnili v Državni revizijski komisiji, Strabag v postopku pravnega varstva ni izkazal naročnikove kršitve pravice do vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika, ko vlagatelju ni omogočil vpogleda v priloge kritične poti, kot tudi ne naročnikove kršitve, ko v zvezi s ponudbo izbranega ponudnika ni izvedel postopka ugotavljanja neobičajno nizke ponudbe.

»Ker je naročnik prejel le dve ponudbi, je bila v njegovi avtonomni presoji odločitev, ali bo izvedel postopek preverjanja neobičajno nizke ponudbe,« so navedli v državni revizijski komisiji. Dodali so, da takšna naročnikova odločitev sodi v sfero njegove odgovornosti za lastno poslovanje in vanjo vlagatelj (ne glede na pri tem uporabljeno argumentacijo) ni upravičen posegati. »Naročnikove odločitve, ali bo pričel postopek ugotavljanja neobičajno nizke ponudbe, s svojo presojo tudi ne more nadomestiti Državna revizijska komisija,« so še navedli.