(Foto: Pobuda za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri izgradnji in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Kope ni presenečenje, saj prihaja po nizu signalov o krepitvi slovensko- madžarskega gospodarskega sodelovanja, ki so jih dajali najvišji politični predstavniki tako slovenske kot madžarske strani. / Jaka Gasar)