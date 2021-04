Kot je zapisala evropska komisarka za vrednote in preglednost, si z Bretonom prizadevata za krepitev orodij in nadzora nad odločitvami, ki vplivajo na medijski pluralizem in upravljanje javnih medijev; ti bi po njenem morali biti v službi vseh državljanov in ne ene politične stranke.

Evropska zakonodaja o svobodi medijev bi zaokrožila obstoječo zakonodajo in zagotovila, da bosta »svoboda medijev in medijski pluralizem steber naše demokracije«, pa je evropskim poslancem na seji odbora za kulturo in izobraževanje dejal Breton, ki se strinja z oceno Jourove, da EU na tem področju potrebuje dodatna orodja.

Komisija ima namreč omejene možnosti, da brani svobodo medijev, je priznal in dodal: »Storiti moramo več, tudi če so naše pristojnosti na tem področju omejene.« Pri tem je izpostavil vlogo javnih medijev, ki morajo biti v službi vseh državljanov in ne določene politične stranke. Potrebujemo mehanizem za povečanje odgovornosti, preglednosti in neodvisnost medijev, je poudaril Breton.

Napoved priprave zakonodaje je pozdravila evropska poslanka iz Slovenije Irena Joveva (Renew/LMŠ), ki je članica odbora za kulturo. Zdaj ima EU omejena orodja za zagotavljanje neodvisnosti medijev, vendar bi lahko ta zakon to spremenil, je zapisala na twitterju in dodala, da bi bilo treba zakonski predlog pripraviti in ga sprejeti čimprej.

Evropska komisija je decembra lani predstavila akcijski načrt za krepitev demokracije v EU. V njem so med drugim določeni ukrepi za krepitev svobode medijev in boj proti dezinformacijam.