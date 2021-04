Minister za delo Janez Cigler Kralj je ob podpisu sporazuma povedal, da si je njegovo ministrstvo ter vlada v celoti kot eno od svojih ključnih prioritet postavila celostno skrb za starejše, epidemija pa je poskrbela, da je bila ta prioriteta še bolj izpostavljena, kot bi bila sicer, saj so najstarejši hkrati tudi najbolj ranljiva skupina.

Ob tem je spomnil, da niso pozabili, da je bil ravno šmarski dom upokojencev v prvem valu epidemije med tistimi, ki je utrpel največ posledic. »Če upoštevamo vse podatke, na podlagi katerih smo se odločili za gradnjo teh enot, s katerimi bomo razbremenili namestitve starejših, ki ne ustrezajo več sodobnih standardom za dostojno življenje v tretjem življenjskem obdobju, potem je jasno, da mora biti prav ta enota ena prvih, s katerimi smo podpisali sporazum o gradnji,« je dejal minister.

Za investicijo tri milijone evrov

Z enoto doma starejših v Rogatcu bodo pridobili okoli 35 dodatnih sodobnih mest za starejše, ki bodo tako lahko živeli tudi bližje domačemu kraju in v znanem življenjskem okolju. Od lokacije bodočega doma bodo imeli blizu do vseh ključnih institucij in središča mesta, je še dodal Cigler Kralj in ob tem pojasnil, da bo investicija vredna okoli tri milijone evrov, o tem, iz katerega vira bodo črpali denar, pa se bodo še odločili.

Po njegovih pojasnilih bo ministrstvo 21 milijonov evrov namenilo za začasne namestitve v dnevne centre, po 15 milijonov evrov pa v tem in naslednjem letu za gradnjo namestitev. Ob tem lahko Slovenija iz sklada React koristi 90 milijonov, slabih 60 milijonov evrov pa iz sklada za okrevanje in odpornost. »Prav v tem času delamo natančen razpored, katere investicije se bodo financirale iz katerega vira, tako da to svojo prioriteto močno temeljimo v zadostnih sredstvih, ki bodo za to na voljo,« je povedal minister za delo in ob tem pojasnil, da bodo s tem denarjem v naslednjih dveh letih zagotovili več kot 2000 novih namestitev za starejše.