V neposredni bližini hipodroma in osnovne šole Komenda Moste bo avstrijsko podjetje s sedežem na Dunaju SeneCura začelo gradnjo novega doma za starejše občane. Kot je povedala Sanda M. Gavranovič, poslovna direktorica za Slovenijo, je gradbeni del investicije brez opreme doma ocenjen na približno 5 milijonov evrov. »V trinadstropnem domu bo prostora za 68 stanovalcev. Večina sob bo enoposteljnih, predvidene so tudi sobe za dementne osebe. Računamo, da bo po terminskem planu dom zgrajen konec februarja prihodnje leto. Potem pride na vrsto vselitev operative,« je povedala Gavranovičeva in dodala, da bodo predvidoma šele poleti 2022 sprejeli prve stanovalce. »Prijav za nastanitev v ta dom trenutno še ne sprejemamo, bomo pa preko lokalne skupnosti in v lokalnem časopisu pravočasno obvestili o načinu in času sprejemanja vlog.«

Skupina SeneCura v Sloveniji upravlja tri domove za starejše (Vojnik, Maribor in Radenci), pod znamko Optimamed tudi s centrom za dializo. V polnem teku je tudi gradnja doma za starejše občane v Žireh, kjer bo skupaj na voljo 60 postelj, od tega 42 v enoposteljnih sobah, medtem ko bo devet sob dvoposteljnih. V pritličju bo bivalo 12 stanovalcev z demenco v desetih enoposteljnih sobah in eni dvoposteljni, pri čemer bo imelo pritličje neposreden izhod na vrt. Prvo in drugo nadstropje bosta sprejela vsak po 18 stanovalcev. »V vsakem nadstropju bo po 12 enoposteljnih sob in tri dvoposteljne. V podstrešnem delu bo predvidoma bivalo 12 stanovalcev, in sicer v osmih enoposteljnih in dveh dvoposteljnih sobah,« je povedala Gavranovičeva in pojasnila, da so glede na izkušnje ob epidemiji koronavirusa dom zasnovali tako, da bo ob morebitnem izbruhu nalezljivih bolezni mogoče ločevanje po nadstropjih in s tem tudi vzpostavljanje rdečih con. Prve stanovalce bo dom v Žireh sprejel predivoma konec letošnjega leta ali v začetku januarja 2022.