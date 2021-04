Ne prejeti gola. S takšnim načrtom je večina prvoligašev vstopila v tekme 28. kroga, s katerimi se je začela zadnja četrtina državnega prvenstva. Vsi klubi imajo velike težave, ko se tekmec postavi v obrambo in z borbenostjo ter agresivnostjo nadoknadi zaostanek v kakovosti. Vodilna Olimpija je tako rekoč iztrgala zmago na gostovanju pri zadnjeuvrščeni Gorici in povečala prednost pred zasledovalci, ki so le remizirali: Maribor na gostovanju pri Aluminiju (0:0), Mura doma s Celjem (0:0) in Domžale v gosteh z Bravom (2:2).

Gorica si je po igri zaslužila točko. Ljubljančani so imeli težave na sredini igrišča in v napadu, kjer je Ivanović »soliral«, najstnik Kurež zadel prečko, Vombergar pa je bil na klopi. Argentinski Slovenec je bil joker, saj je štiri minute po vstopu na igrišče dosegel edini gol na tekmi (6 zadetkov od 27 v dresu Olimpije je dosegel proti Gorici, od tega štiri v letošnji sezoni), potem ko je s preigravanjem treh Goričanov večino dela opravil drugi razigrani rezervist Bosić.

»Bili smo blizu točki. Imeli smo dovolj priložnosti za dosego gola. Zadetek smo prejeli zaradi ene sekunde nepozornosti. Škoda za zapravljeno priložnost v zadnjih sekundah tekme. Dokler imamo matematične možnosti za obstanek, se ne bomo predali,« je povedal trener Gorice Aleksandar Jović.

Mini derbi Ljubljanske kotline med Bravom in Domžalami je bil bogat s štirimi zadetki in še nekaj zapravljenimi priložnostmi. »Tekmo smo imeli pod kontrolo, ustvarjali smo si zrele priložnosti, nato pa iz nič prejeli gol, ki je odločil prvi del tekme. Po izenačenju je Bravo prehitro znova povedel in takšnih zadetkov ne smemo prejemati. Po izenačenju nam je malo zmanjkalo za tretji gol,« je tekmo videl napadalec Domžal Dario Kolobarić. Domžale, pri katerih je z asistencama za dva gola navdušil Jakupović, so imele več od igre in potrdile sloves najboljšega moštva spomladi skupaj z Olimpijo – oboji so osvojili po 19 točk. Bravo je igral na krilih naveze Nukić-Tučić, oba sta vpisala po gol in asistenco.

V primorskem derbiju je Koper premagal Tabor po zaslugi najboljšega strelca lige Mulahusejnovića, ki je za 12. gol v sezoni v mrežo pospravil žogo, ki se je po strelu bojevitega Palčiča odbila od prečke. »Super smo igrali v obrambi in napadu. Po prikazanem je naša zmaga zaslužena,« je bil kratek trener Kopra Rodolfo Vanoli, ki se je končno naučil nekaj slovenskih besed.