#portret Milorad Dodik, predsedujoči predsedstvu Bosne in Hercegovine

Dvainšestdesetletni Milorad Dodik je bil edini, ki je prejšnji mesec pritrdilno odgovoril na vprašanje, ali je mogoč miren razhod treh strani v Bosni in Hercegovini. Čeprav je kot trenutno predsedujoči tričlanskemu predsedstvu najvišji predstavnik države, vztraja, da ne vidi njene prihodnosti. Enako ponavlja že petnajst let. Kritiki mu očitajo, da je sam največji zaviralec napredka BiH, toda sam je bolj kot vanjo ves čas zagledan samo v Republiko Srbsko, kjer je na najvišjih položajih od leta 2006. Tam ima namen tudi ostati in poskusiti doseči referendum o samostojnosti, s katerim se že tako dolgo spogleduje.