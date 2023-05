Milorad Dodik je na forumu opozoril, da je bilo srbsko ljudstvo prva žrtev hegemonizma Zahoda. Obsodil je širjenje zveze Nato proti vzhodu in ponovno stopil v bran Moskvi ter upravičeval njeno invazijo na Ukrajino. »Nov izziv danes je prebujanje ideologije nacizma in fašizma, zlasti v Ukrajini, ki sta sprejeta kot orožje v boju proti Rusiji,« je dodal. Prepričan je, da evropska varnostna arhitektura nikoli ne bo delovala avtonomno, saj se v okviru Nata na Evropo gleda zgolj kot čezatlantsko trdnjavo ZDA. Ob tem je tudi opozoril, da je EU postala vazal ZDA, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Na varnostnem forumu v Moskvi so sodelovali predstavniki več kot 80 držav, večinoma iz Azije. Ob robu foruma se je Dodik srečal z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom, že v torek pa se je sestal tudi s predsednikom Vladimirjem Putinom.

Putin se je Dodiku zahvalil za nevtralno stališče Banjaluke glede vojne v Ukrajini. »Hvaležni smo vam za vaše nevtralno stališče do dogodkov v Ukrajini. Le takšno stališče lahko pripelje do pozitivne odločitve. V vsakem primeru pa smo hvaležni za vašo zadržanost,« je dejal. Dodik pa je izpostavil, da si Banjaluka želi sodelovanja z Rusijo na gospodarskem področju in da »ne sledi politiki, ki ima za cilj prevaliti krivdo samo na eno stran konflikta v Ukrajini«.

Na njegov obisk Moskve se je danes odzvala Evropska komisija, ki je ponovila, da je ohranjanje tesnih vezi z Rusijo nezdružljivo z evropsko integracijo. Ob tem je poudarila, da si želi, da bi bile vse kandidatke za članstvo v uniji zanesljive partnerke, ki cenijo skupna načela, vrednote, varnost in blaginjo, poroča portal N1 Srbija.

»Ne pozabimo, da je Putin tisti, ki ukazuje in nadzoruje množične kršitve Ustanovne listine ZN in človekovih pravic v Ukrajini, Rusija pa izvaja grozodejstva z nediskriminatornim uničevanjem kritične civilne infrastrukture, ropanjem ukrajinskega premoženja in ugrabljanjem otrok,« je še dodala komisija.