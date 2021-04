Dvaindvajset dni po prvi finalni tekmi državnega prvenstva se bodo odbojkarji ACH Volleyja in Merkurja Maribor danes (ob 18. uri) znova srečali na igrišču. Drugi obračun letos najboljših slovenskih moštev bi moral biti odigran že 30. marca, a je zaradi koronavirusne okužbe v vrstah Štajercev odpadel, kmalu za tem pa je sledila še skoraj dvotedenska prekinitev zaradi omejitvenih ukrepov vlade. Ker bi se morala po navodilih Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB) vsa tekmovanja na nacionalni ravni letos zaključiti najkasneje do 18. aprila, je nad izvedbo finala dolgo visela senca dvoma, a je Odbojkarska zveza iz Luksemburga naknadno le prejela soglasje za podaljšanje mednarodnih certifikatov tujim igralcem.

Naj spomnimo, da v seriji na tri zmage vodijo Ljubljančani, ki so v gosteh slavili zmago s 3:1 v nizih in po mnenju mariborskega trenerja Sebastijana Škorca prikazali celo eno najboljših predstav v letošnji sezoni. Slovenski prvaki so bili s štirimi asi solidni na črti za servis, še bolje so napadali, po izgubljenem uvodnem nizu pa močno popravili tudi obrambo in dvoboj končali z desetimi bloki. Blestela je naveza Božidar Vučićević-Matej Kök-Jan Pokeršnik, ki je prispevala 53 točk, še 12 pa jih je dodal mladi iranski bloker Amir Toukhteh.

»Vse skupaj je trajalo predolgo, a smo veseli, da bomo prvaka dobili na igrišču. Tako dolg premor ni koristen, še toliko bolj v tem delu tekmovanja, zato upam, da se bomo prikazali v čim boljši luči. Žal mi je le, ker smo se po polfinalu počutili dobro in dobili zalet. Upam, da so moji igralci lačni zmag in dokazovanja na igrišču. Tekmeca poznamo dobro, z njim smo odigrali že kar nekaj tekem in v kakršni koli postavi bodo prišli, imamo izdelan načrt,« je zatrdil trener ACH Volleyja Matija Pleško, a tudi priznal, da igralci niso več tako uigrani kot pred prekinitvijo. »Včasih se mi zazdi, kot da smo ponovno na začetku sezone,« je še pristavil strateg kolektiva iz slovenske prestolnice.

Vrnitve na igrišče so se razveselili tudi Mariborčani, ki so po zaključeni karanteni fizično pripravljenost vzdrževali z individualnimi treningi in z improvizacijo fitnesa, teka ter pohodništva. »Karantena je težko obdobje. Mislim, da celotna ekipa tega ni bila vesela. Po končani karanteni smo spet začeli delati na tehniki in se ponovno spominjati, kaj je odbojka. V tem tednu smo dobro trenirali in dvigali formo. Če bomo želeli prikazati dobro igro in tekmo dobiti, bomo potrebovali veliko zbranosti,« je poudaril sprejemalec Mariborčanov Jevgenij Kisiljuk.

Po premoru se finalna serija nadaljuje tudi v ženskem prvenstvu. Odbojkarice Calcita Volleyja so pred slabimi tremi tedni še drugič premagale Novo KBM Branik s 3:2 in so le še zmago oddaljene od ubranitve državnega naslova. Tega lahko osvojijo že drevi ob 20.30 na domačem igrišču v Kamniku.