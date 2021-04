Jourova je v pogovoru o položaju in prihodnosti evropskih medijev, ki ga je danes objavil EurActiv, odgovarjala tudi na vprašanje glede Slovenije – natančneje glede »vprašljivih strategij financiranja medijev« ter premierjevih »ciljno usmerjenih kampanj« proti nekaterim medijem, kot je STA, in njegovih neposrednih napadov na konkretne novinarje, še posebej z vidika prihajajočega predsedovanja Slovenije Svetu EU.

»V zadnjih pogovorih s slovenskimi ministri sem izrazila svojo zaskrbljenost. Mislim, očitno, da premier Janša mednarodnega ugleda Slovenije ne jemlje dovolj resno. Osebni napadi z njegove strani proti posameznim novinarjem so presenetljivi, saj je bil sam nekoč novinar,« je odgovorila komisarka.

Pritrdila je, da je v Sloveniji ogroženo vzdržno financiranje medijev. »Kako je to vplivalo na Slovensko tiskovno agencijo, je po mojem mnenju resen razvoj dogodkov v napačno smer. In nisem samo jaz tista, ki to spremlja. Prejemam številna pisma in številne prošnje za ukrepanje,« je dejala.

Pogovor s podpredsednico komisije je sicer naslovil številna vprašanja, povezana s položajem medijev v Evropi – od strategije Evropske komisije na področju medijske politike, še posebej z vidika digitalizacije, in pomena evropske direktive o avtorskih pravicah, do npr. težav, kot sta medijsko lastništvo in t. i. selektivno financiranje medijev s strani nekaterih vlad.

Jourova je med drugim izrazila tudi zaskrbljenost ob kritikah na račun svoje države, Češke, kjer naj bi bila ogrožena neodvisnost javne televizije, ter ob dejstvu, da smo v današnji Evropi priča umorom novinarjev, kakršen je bil nedavno v Grčiji.