Oba zadetka za Kalifornijce je prispeval Trevor Moore, obakrat pa mu je podal Adrian Kempe. Pri gostih, ki so prvo tretjino dobili s 3:1, zadnjo pa z 2:0, sta po gol in dve podaji prispevala Tomaš Nosek in Max Pacioretty. Mark Stone in Alex Tuch sta dodala po gol in podajo.

Kralje iz Los Angelesa naslednji obračun čaka v noči na soboto, ko bodo gostovali pri Coloradu.