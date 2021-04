Knjiga The Christmas Pig bo sledila Jacku, ki na božični večer izgubi ljubega plišastega prašička po imenu Dur Pig. Sicer dobi zamenjavo, a Jack se vseeno odpravi na lov za svojim najboljšim prijateljem, piše na avtoričini spletni strani.

Njena najnovejša knjiga za otroke bo namenjena otrokom, starejšim od osem let. The Christmas Pig bo izšla v Veliki Britaniji, Avstraliji, Novi Zelandiji, Irski, Indiji, ZDA, Kanadi in drugod, prevedena pa bo v več kot 20 jezikov. Zvočnica bo na voljo v angleščini, španščini, nemščini, francoščini, japonščini in italijanščini, še piše na avtoričini spletni strani.

Kot navaja AFP, bo The Christmas Pig izšla manj kot leto dni zatem, ko je Rowlingova izdala pravljico The Ickabog. The Ickabog je avtorica najprej brezplačno objavljala na spletu po poglavjih. Knjigo je namenila otrokom v času zaustavljenega javnega življenja zaradi pandemije novega koronavirusa. Novembra je nato izšla še v obliki knjige, elektronske knjige in zvočnice, pri čemer naj bi avtorica tantieme namenila za projekte za pomoč skupinam, ki jih je prizadela pandemija.

J. K. Rowling je znana po seriji knjig o Harryju Potterju. Idejo zanjo je dobila leta 1990 med vožnjo z vlakom. Pisanje prve knjige z naslovom Harry Potter in kamen modrosti ji je vzelo pet let, še nadaljnji dve leti pa sta pretekli, da je zanjo po številnih zavrnitvah končno našla založbo. Zadnji, sedmi roman o Harryju Potterju, je izšel leta 2007.

Štiri leta po izidu prve knjige se je začela še filmska franšiza. Posneli so osem filmskih uspešnic, ki so polnile kinodvorane po vsem svetu. Po zaključku Harryja Potterja je izdala več romanov za odrasle, ki so sicer popularni, a niso dosegli slave njene prvenstvene serije.