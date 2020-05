Zgodba knjige The Ickabog je po pisanju spletnega portala The Guardian postavljena v izmišljeno deželo, ki ni povezana z nobenim od avtoričinih prejšnjih del. Izšla bo v 34 poglavjih, vsak dan bo dodano eno. Novembra bo nato izšla še v obliki knjige, elektronske knjige in zvočnice, pri čemer bo avtorica tantieme namenila za projekte za pomoč skupinam, ki jih je prizadela pandemija.

Pisateljica je The Ickabog opisala kot "zgodbo o poštenosti in zlorabi oblasti". Napisala jo je že pred dobrim desetletjem, zato, kot poudarja, ni mišljena, da se bere kot odziv na aktualno dogajanje v svetu. "Teme so brezčasne in se lahko nanašajo na katerokoli obdobje in katerokoli državo," je poudarila.