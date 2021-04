Ladjo MV Ever Given so egiptovske oblasti zadržale, potem ko njen lastnik, družba Shoei Kisen Kaisha, ni pristala na plačilo 916 milijonov dolarjev kompenzacije. Egipčani so v svojem izračunu odškodnine upoštevali izgube, ki so jih utrpeli, stroške reševanja ter domnevno škodo, ki je pri tem nastala v kanalu. Sueški prekop je Egiptu v poslovnem letu 2019-2020 po uradnih podatkih prinesel 5,7 milijarde dolarjev zaslužka. Stvar je sedaj v rokah pravnikov.

Več kot 200.000 ton težka kontejnerska ladja MV Ever Given, ki je sicer v lasti Japoncev, a z njo upravlja tajvansko podjetje, plula pa je pod panamsko zastavo, se je 23. marca zataknila v ozkem, a za tovorni promet ključnem morskem kanalu. Upravljalec je situacijo reševal šest dni, medtem pa so v luči negotovosti, povezane z reševanjem, nekateri logisti svoje ladje preusmerili na občutno daljšo in dražjo pot okoli južnega konca afriške celine.

Po oceni podjetja Lloyd's List je v času blokade vsak dan na obeh straneh kanala obtičalo za 9,6 milijarde dolarjev blaga, skupno se je nabralo okoli 420 ladij. Egipt pa je po oceni upravljalcev kanala vsak dan izgubil med 12 in 15 milijonov dolarjev prihodkov.