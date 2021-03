Incident se je v torek zgodil severno od sueškega pristanišča. Ladja za prevoz kontejnerjev, registrirana v Panami, je bila iz Kitajske namenjena v Rotterdam na Nizozemskem in je plula skozi prekop na poti do Sredozemskega morja. Ladja, ki naj bi bila dolga 400 in široka 59 metrov, je nasedla in obstala počez čez prekop.

Tajvansko transportno podjetje Evergreen Marine, ki upravlja z leta 2018 zgrajeno ladjo, domneva, da jo je zajel močan veter, zaradi česar se je obrnila, zadela dno in nasedla, poroča britanski BBC.

V obeh smereh plovbe je sedaj ujetih več deset drugih plovil. Zastoj skušajo rešiti z vlačilci, ni pa še jasno, kdaj naj bi sprostili promet.

Več kot 150 let star sueški prekop je ena najpomembnejših trgovinskih poti na svetu, saj po njem poteka okrog 10 odstotkov vse mednarodne pomorske trgovine. Lani je čez prekop plulo skoraj 19.000 ladij, navedbe pristojnih sueških oblasti navaja francoska tiskovna agencija AFP.