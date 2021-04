Pri Phoenixu je z 19 točkami in 13 skoki izstopal center Deandre Ayton, kar šest košarkarjev pa je doseglo dvomestno število košev. Pri Phoenixu je bil z 18 točkami najbolj učinkovit Jimmy Butler, z 11 točkami in 10 skoki pa je dvojnega dvojčka v statistiko vpisal tudi Bam Adebayo.

»Phoenix je zelo dober v obrambi. Podobno so igrali proti nam tudi že v Miamiju. Vrgli so nas iz našega ritma. Upočasnili smo se in preveč dolgo držali žogo,« je dejal trener Miamija Erik Spoelstra.

Miami kljub porazu ostaja na šestem mestu vzhoda, ki še neposredno vodi v letošnjo končnico, serija gostovanj pa se nadaljuje. Že v noči na četrtek Miami čaka gostovanje v Denverju, kjer se bo Dragić pomeril z ekipo Vlatka Čančarja. Luka Dončić bo z Dallasom gostoval v Memphisu.

Phoenix je sicer druga najuspešnejša ekipa v ligi za Utahom, ki je tokrat premagal Oklahoma City s 106:96. Za slednjo je sicer Luguentz Dort prispeval 42 točk.

V vzhodni konferenci sta na vrhu Philadelphia in Brooklyn. Slednji je ponoči na krilih 31 točk Kevina Duranta zanesljivo zmagal pri Minnesoti (127:97). V zahodni konferenci pa so na tretjem mestu Los Angeles Clippers, ki so tokrat v gosteh ugnali Indiano s 126:115. Paul George je dosegel 36 točk za zmagovalce.

Na drugih tekmah je Toronto izgubil proti Atlanti s 103:108, pri kateri je Clint Capela 19 točkam dodal 21 skokov, Charlotte je klonil pred Los Angeles Lakers s 93:101, Portland pa pred Bostonom s 115:116. Jayson Tatum je za zmagovalce prispeval 32 točk.