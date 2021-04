V vrsti za dodatek zapele pesti

Pred banko v Kočevju je 21. oktobra lani prišlo do pretepa, kaže, da so bile vzrok stare zamere. Potem se je vpletel še oče enega od napadenih. Zapeljal je proti ljudem, zbranim okoli okrvavljenega sina, tri zadel in nato z avtom končal v stavbi. Eden se je nato spravil še nanj in mu zlomil roko.