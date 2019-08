Miloš Grm, Željko Veselič, Senad Kosec, Niko Šarkezi in še ena neznana oseba so 8. novembra lani vlomili v dve hiši, v Dobrunjah in Sostrem. Sumljivo dogajanje okoli sostrske hiše je padlo v oči občanu in poklical je policiste. Ti so tatove v passatu malo kasneje izsledili na Peruzzijevi, a so imeli kar nekaj težav, da so jih prijeli. Prej je namreč Kosec, ki je bil za volanom, trčil v dva policijska avta, pri čemer je poškodoval enega kriminalista, še enega pa ogrozil, ko je zapeljal proti njemu. In ko je vendarle ustavil, so imeli težave še s sopotnikom Veseličem, saj ni bil ravno krotek.

Vsi so končali v priporu, zdaj pa je tudi že znano, koliko časa bodo morali spati na zaporniških žimnicah: Veselič in Kosec dve leti in tri mesece, Grm leto in devet mesecev, Šarkezi pa leto in dva meseca.

V času vlomov v bolnišnici V hiši v Dobrunjah so si tisto novembrsko popoldne vlomilci postregli s precej nakita in 1350 evri gotovine, v Sostrem pa s sto evri gotovine v različnih valutah in (deset evrov vredno) suho salamo. Kosec je s passatom krožil in opazoval okolico, preostali pa so z izvijačem vdrli skozi zadnja vrata. Verjetno so se že veselili, kako se je vse gladko izšlo, ko so na Peruzzijevi zagledali policijski avto z modrimi lučmi in sireno. In ne le enega. Kosec se je umaknil desno s ceste, policist pa je zapeljal predenj, da ne bi pobegnil. A Kosec je poskušal ravno to. Zapeljal je proti kriminalistu, ki je takrat že stopil iz avtomobila, nato je trčil v dva civilna avta policije. V enem, golfu, jo je skupil kriminalist: zdravniki so kasneje ugotovili nateg vratnih mišic ter udarnini v ledvenem predelu hrbtenice in kolenu. Ko se je passat nato le ustavil, je eden od potnikov na zadnjem sedežu pobegnil, Veseliču, ki je sedel na sprednjem desnem sedežu, je policist ukazal, naj miruje in položi roke na armaturno ploščo ter izstopi. Ta pa je začel kričati, kriliti z rokami in nogami ter ga brcnil v roko. Potrebna sta bila dva moža postave, da sta ga obvladala. Grm, obtožen dveh tatvin, je na sodišču kaznivi dejanji priznal. Dobil je leto in tri mesece zapora. Preklicali pa so mu tudi že izrečeno pogojno obsodbo tudi zaradi velike tatvine, tako da je na koncu dobil leto in devet mesecev. Šarkezi je, nasprotno, vpletenost v kraji zanikal. Sicer je bil v passatu, ko so ga policisti ustavili, a tisti čas, ko so mu očitali, da je vlamljal, je bil, kot se je zagovarjal, s sinom v bolnišnici. A sodnika ni prepričal in obsojen je bil na leto in dva meseca. Bromše je menil, da je dokazov za krivdo dovolj, na primer solzivec, ki ga je hranil v hlačnem žepu. Gre za pogosto opremo vlomilcev, ki jo uporabijo, če jih pri nečednih dejanjih kdo zaloti. Šarkezi je imel sicer že večkrat opravka s sodiščem, vendar so kazni zaradi preteka časa že izbrisane, zato je veljal za nekaznovanega.