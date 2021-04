Na Gorenjskem ustanavljajo skupno občinsko upravo občin Gorenjske. Kranjski mestni svet je namreč v prvi obravnavi sprejel odlok, ki to omogoča, o tem pa bodo ta teden predvidoma odločali v drugem branju. »Gre za prizadevanja za združevanje določenih funkcij. MO Kranj že združuje funkcije inšpekcijskega nadzora in redarstva ter revizije. Zdaj pa bomo s tem odlokom pod eno streho s sosednjimi in drugimi gorenjskimi občinami združili 11 skupnih služb,« opisuje župan MO Kranj Matjaž Rakovec.

Poleg finančnih dobrobiti pomembna tudi učinkovitost Kot je zapisano v gradivu, gre za skupno opravljanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe, občinskega odvetništva, notranje revizije, proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanja prostora, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa. Pod skupnim upravljanjem naj bi delovale omenjene službe MO Kranj in občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur in Tržič. »To se bo pomembno poznalo tudi pri financiranju države. V primeru, da združimo najmanj šest skupnih služb, bo država zagotavljala sofinanciranje stroškov plač njihovih zaposlenih kar v višini 55 odstotkov, kar ni zanemarljivo. Ključno pa je tudi to, da združimo moči na različne načine in s tem pokažemo, da je Gorenjska pripravljena na čimprejšnjo ustanovitev pokrajin, kar bi nam zagotovilo hitrejši razvoj,« je prepričan župan Rakovec. Doslej je veljalo zgolj 50-odstotno financiranje. Gradivo pa poleg teh omenja še druge pozitivne učinke združevanja: boljša organizacija dela na posamezni nalogi, višja kakovost storitev, združevanje znanja in sposobnosti, povečevanje strokovne moči in s tem večja sposobnost občin za razvoj in reševanje problematik za potrebe skupnosti in posameznih občanov.