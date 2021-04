V Kranju pozorni na visoke vrednosti virusa v odpadnih vodah

V analizah odpadnih vod, ki se stekajo iz Mestne občine Kranj in sosednjih občin v kranjsko čistilno napravo, so zaznali povečano količino koronavirusa. Ker bi to lahko napovedovalo več okužb v prihodnjih tednih, na občini pozivajo k množičnemu testiranju in upoštevanju zaščitnih ukrepov.