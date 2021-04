Murskosoboške policiste so v petek zvečer obvestili, da je v bližini mestne tržnice v Murski Soboti prišlo do manjšega požara, ki se je nato razširil tudi na večnamensko stavbo. Policisti so na kraju opravili ogled, zbrali obvestila ter v neposredni bližini prijeli 32-letnika z območja Murske Sobote, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Ker je obstajal utemeljen sum, da je v podhodu večnamenske stavbe na mestni tržnici naklepno zakuril smeti, zaradi česar je po prvi nestrokovni oceni nastala škoda v vrednosti 2120 evrov, so moškemu že odvzeli prostost.

Kriminalisti so z nadaljnjim zbiranjem informacij ugotovili, da obstaja utemeljen sum, da je prijeti osumljenec podtaknil tudi oba požara na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota. V teh dveh požarih je nastala velika premoženjska škoda, ki po nestrokovni oceni znaša najmanj 35.000 evrov, končna materialna škoda pa bo znana po zaključeni sanaciji.

Zaradi suma storitve dveh kaznivih dejanj požiga in poškodovanja tuje stvari, so osumljenega v nedeljo privedli k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki je zanj odredil pripor.

Za ostala kazniva dejanja, in sicer za povzročitev splošne nevarnosti in dveh kaznivih dejanj poškodovanja tuje lastnine, storjena pred časom v Murski Soboti, kriminalisti in policisti še zbirajo obvestila.