Ob Vaupotiču, ki bo na čelu Moderne naslednjih pet let, so za vodstveno mesto kandidirali še Mara Ambrožič, Zdenka Badovinac, Ištvan Išt Huzjan, Robert Simonišek (dosedanji v. d. direktorja), Igor Šircelj in Milojka Žalik Huzjan. Čeprav je svet Moderne galerije podprl kandidaturo Roberta Simoniška, strokovni svet pa Zdenko Badovinac, so na kulturnem ministrstvu izbiro Vaupotiča med drugim utemeljili s tem, da »kandidat ve, kaj ga zanima in kaj hoče, za razliko od nekaterih drugih kandidatov, ki so probleme pravilno prepoznali in artikulirali, ima Vaupotič tudi konkretne načrte, kako obstoječe stanje preseči«.

Spomnimo, da je bil Aleš Vaupotič na prejšnjem razpisu že favorit ministra Vaska Simonitija, a takrat ni izpolnjeval pogojev. Kot smo poročali, je vlada vmes spremenila ustanovitveni akt Moderne galerije ter v njem omilila pogoje za direktorja – če je bil prej na ta položaj lahko imenovan zgolj nekdo, ki je imel »najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dela zavoda«, zdaj zadostuje, da ima kandidat »najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih« in da »pozna področje dela zavoda«.