Nocoj bosta v ligi prvakov znana še zadnja polfinalista. Uvrstitev med štiri najboljše evropske ekipe se nasmiha Realu Madrid in Manchester Cityju, ki sta na prvi tekmi dosegla zmago.

Liverpool – Real Madrid

Prvi četrtfinalni obračun proti Liverpoolu in nato še prvenstveni derbi proti Barceloni sta moštvo madridskega Reala močno izčrpala. Trener Zinedine Zidane je vsem igralcem, ki so nastopili proti Kataloncem, odredil počitek od nogometnih zelenic, jih posadil na kolesa in napotil na vožnjo po Realovem centru Valdebebas. Ob zdesetkani obrambi si v klubu novih poškodb ne morejo privoščiti, saj je pred moštvom najpomembnejši del sezone. Pred vnovičnim dvobojem z Angleži se je francoski strateg za nameček znašel pred precejšnjo zagonetko, saj je v obrambi ostal brez primernega igralca na desnem boku. Ob odsotnosti Danija Carvajala je na položaj postavil Lucasa Vazqueza, a kaj, ko je poškodbo staknil tudi 29-letnik in že zaključil sezono. Nastalo vrzel naj bi zdaj zapolnil Alvaro Odriozola, ki pa v belem dresu še ni prepričal.

»Na prvi tekmi z Liverpoolom in nato še proti Barceloni smo porabili ogromno energije. Kljub temu bomo morali znova dati vse od sebe in igrati na najvišji ravni. A na to smo pripravljeni. Naše moštvo vedno stopi skupaj, ko je najtežje, kar je dokaz, da ima karakter. V naših mislih je le ta tekma in skušali se bomo prebiti v polfinale,« je na včerajšnji večerni novinarski konferenci dejal Zinedine Zidane.

Pred še večjim izzivom bo njegov stanovski kolega na klopi Liverpoola Jürgen Klopp, saj bo moral s svojimi igralci za vstop v polfinale nadoknaditi zaostanek dveh golov izpred tedna dni (1:3). Angleški velikan se je ob tako prelomnih tekmah, kot bo današnja, v preteklosti vselej lahko zanesel na čarobno vzdušje, ki so ga na stadionu Anfiled pričarali navijači. A tokrat jih bodo zaradi pandemije koronavirusa še enkrat več pričakale prazne tribune. »Če si želite čustvenega spomina, se spomnite na povratni polfinalni dvoboj proti Barceloni. Osemdeset odstotkov tiste tekme je predstavljalo navijaško vzdušje. Tokrat se na to ne bomo mogli zanesti,« se po navijačih kolca Jürgenu Kloppu. Tudi sicer Liverpoolčanom brez podpore s tribun igra na domači zelenici nikakor ne steče. V letošnji sezoni so doma utrpeli že osem porazov, od tega kar šest zaporednih med januarjem in marcem, kar se jim ni primerilo že vse od sezone 1953/54.