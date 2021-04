Tamara Zidanšek iz Kolumbije odhaja s 16.398 dolarji in 180 točkami, ki jo bodo na novi razpredelnici WTA pripeljale do 80. mesta na svetu.

Zidanškova je 2018 in 2019 zmagala na turnirju WTA izziva v Bolu na Braču (WTA 125K series), a to ni turnir iz serije WTA toura. Gre za vmesno serijo med turnirji Mednarodne teniške zveze (Itf) ter Združenja poklicnih igralk (WTA). Ima 125.000 dolarjev nagradnega sklada.

Leta 2019 je v Nürnbergu igrala v finalu turnirja WTA 250 (226.750 dolarjev) in morala po treh nizih priznati premoč Kazahstanki Juliji Putincevi. Je pa Zidanškova trikrat zmagala v finalih turnirjev WTA med dvojicami - Palermo (2020), Linz (2020), Taškent (2018).

Pet Slovenk je doslej poseglo po lovorikah med posameznicami na turnirjih WTA - Mima Jaušovec (Los Angeles 1982, Hamburg 1978, Roland Garros 1977, Rim 1976, Toronto 1976), Katarina Srebotnik (Auckland 2005, Stockholm 2005, Acapulco 2002, Oeiras 1999), Polona Hercog (Lugano 2019, Bastad 2012, Bastad 2011), Tina Pisnik (Bol 2000) in Maja Matevžič (Bratislava 2002).

Slovenka je v Bogoti na poti do finala premagala Rusinjo Ano Kalinskajo (107.), Italijanki Giulio Gatto-Monticone (177.) in Saro Errani (112.) ter Bolgarko Viktorijo Tomovo (146.) v finalu pa je morala po dveh urah in 50 minutah priznati premoč 19-letni Kolumbijki Marii Camilo Osorio Serrano, ki se bo z naslovom iz 180. mesta povzpela na zanj rekordno 135.

Finale je bil napet in dramatičen. V prvem nizu je imela nekdanja prva mladinka sveta iz Kolumbije že prednost s 3:1. Zidanškova je hitro izenačila na 3:3, pri vodstvu domačinke 4:3 pa rešila dve žogi za odvzem servisa. Za prvi niz je servirala že pri 5:4, a igro izgubila brez osvojene točke, bolje pa je odigrala dvanajsto igro in po 55 minutah prišla do vodstva 1:0.

V drugem nizu so se 'breaki' vrstili po tekočem traku, Zidanškova pa je slabo odigrala četrto igro, ko je zapravila prednost 40:0, še manj zbrana pa je bila od rezultata 3:3 in 30:0 dalje. Najprej je izgubila servis in do konca niza, ki je trajal 47 minut, dobila le še tri točke.

Zidanškova je tretji niz začela z izgubo servisa, nato se nekajkrat rešila iz težkih položajev ter pri vodstvu Kolumbije s 5:4 prišla do petih priložnosti za izenačenje. Zapravila je najprej vodstvo 40:0, nato še dve 'break' žogici ter z udarcem v mrežo Serranovi podarila zmago na prvo zaključno žogo.