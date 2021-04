4,58 m

je dolžinska mera ID.4, katerega prtljažnik pogoltne od 543 do 1575 litrov.

ID.4 je Volkswagnov drugi električni model, in to v najbolj želeni obliki, kot športni terenec. Ponuja več prostora kot ID.3, tako za potnike kot njihovo prtljago. Kupcem je trenutno na voljo pet izvedb, vse z baterijo z zmogljivostjo 77 kWh, do konca meseca tudi z manj zmogljivo.

Blaž Grofelnik Porsche Slovenija