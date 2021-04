Real Madrid je v španskem prvenstvu dobil tudi drugo klasiko letošnje sezone proti Barceloni (2:1) in zaostril dirko za naslov prvaka. Kraljevi klub se je na prvem mestu izenačil z mestnim tekmecem Atleticom, Katalonci na tretjem mestu zaostajajo za točko.

Barcelona je v Madridu prevladovala v posesti žoge in naletela na organizirano obrambo Reala. Katalonci so veliko kombinirali okrog kazenskega prostora, vendar v prvem polčasu odločilnega preboja pred vrata ni bilo. Branilci naslova so se osredotočili na hitre protinapade in bili nevarnejši. Prvo priložnost na tekmi je v zadetek spremenil Benzema, ki je imel veliko občutka pri iznajdljivem strelu s peto. Po pol ure je Real vodil že z 2:0, ko je imel Kroos precej sreče, da se je žoga po prostem strelu odbila v mrežo. Tik pred odmorom je Messi stresel vratnico po neposrednem udarcu s kota, kar je bila najnevarnejša priložnost za goste.