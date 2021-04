Hokejisti Olimpije so na pragu uvrstitve v finale alpske lige. Za osvojitev naslova prvaka potrebujejo še štiri zmage. Če bodo nadaljevali v šampionskem slogu, se lahko zgodi, da bodo v izločilnih bojih ostali neporaženi vse do konca. Jesenice čaka napeta polfinalna serija z Asiagom, ki je izenačil izid v zmagah na 1:1.

Ljubljančani so na drugi tekmi polfinala prikazali najučinkovitejšo predstavo v končnici in v Avstriji z 8:0 povozili nemočni Lustenau. Branilci naslova so prevladovali v vseh elementih hokejske igre in že po petindvajsetih minutah je v mreži nasprotnika odjeknila petarda. S tremi zadetki se je izkazal Ropret, med strelce so se vpisali še Logar, Pešut, Čimžar, Vidmar in Bohinc. Razmerje v strelih je bilo kar 44:17. Gostje so nastopili brez poškodovanega kanadskega napadalca Valleranda, ki bo morda zaigral že na torkovi tretji tekmi v Tivoliju, ko bodo imeli Ljubljančani prvi zaključni plošček za uvrstitev v finale. Olimpija dokazuje, da ima zelo močno zasedbo za drugoligaško raven mednarodnega tekmovanja, od katerega se po koncu sezone poslavlja in se jeseni seli v najvišjo avstrijsko ligo.

Za preboj v zadnje dejanje sezone se obeta negotova polfinalna serija med Jesenicami in Asiagom. Potem ko so železarji dobili prvo tekmo po trinajstih minutah podaljška, so bili Italijani na domačem ledu premočni za slovenske pokalne prvake. Hebar je v prvi tretjini Jesenice povedel v vodstvo, Asiago pa je tekmo v nadaljevanju prevesil v svojo korist. V drugi tretjini je dosegel tri gole, piko na i zanesljivi zmagi s 4:1 pa postavil v zaključku obračuna z zadetkom v prazno mrežo. Razmerje v strelih je bilo 31:24 za Asiago, ki je Jeseničane na svojem ledu za tri gole premagal že v rednem delu alpske lige. Polfinale se v torek zvečer znova vrača v Podmežaklo, kjer bodo železarji poskušali ubraniti prednost domače dvorane.

»Zavedali smo se, da nas čaka zelo zahtevna tekma, saj Asiago že dolgo ni izgubil na domačem ledu. Nasprotniki igrajo doma drugače kot v gosteh. Tokrat so prevladovali tako v prvi kot drugi tretjini, ko jim je uspelo narediti razliko v golih. Prvi poraz v končnici je treba čim prej pozabiti in se osredotočiti na nadaljevanje serije. Poiskati moramo dobre stvari, ki so nam uspele tudi na drugi tekmi. Zelo solidno smo se branili z igralcem manj. Pokazali smo veliko požrtvovalnosti in za razliko od prve tekme nismo prejeli gola. Pri izidu 3:1 sta nam vratnica in plošček pred golovo črto preprečila, da bi se vrnili v igro. Na tretji tekmi si bomo poskušali priigrati novo prednost,« je za spletno stran jeseniškega kluba komentiral izkušeni branilec Andrej Tavželj. Železarji vse od pridružitve alpski ligi še nikdar niso zaigrali v finalu. Če se bosta za naslov prvaka udarila slovenska tekmeca, bo serija štela tudi za državno zvezdico.