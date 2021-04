Slovenska vlada po glasnih pozivih iz športnih krogov z današnjim dnem odpira športne programe na državni ravni in odpravlja enajstdnevno zaprtje življenja, ki je močno prizadelo ravno področje športa. V športni sferi velja enotno prepričanje, da so bili vladni ukrepi od prvega aprila škodljivi za šport. Pravico do treningov in tekmovanj je imelo le dobrih petsto športnikov najvišjega razreda. V kolektivnih panogah so lahko izvedli samo tekmovanja na mednarodni ravni, medtem ko so državna prvenstva zaprli skupaj s treningi.

Enajstdnevni športni mrk je največ preglavic povzročil nogometnemu prvenstvu, kjer je do konca sezone ostalo deset krogov. Nogomet je v bitki s časom, saj je treba pravočasno končati tekmovanje in prijaviti moštva za evropska tekmovanja, ki se začenjajo poleti. Potem ko so nogometaši skoraj dva tedna ostali zunaj tekmovalnega pogona, se z današnjim dnem vračajo na igrišča. Po zgolj enem skupinskem treningu bo že jutri popoldne v Stožicah mestni derbi med Olimpijo in Bravom, ki bosta odigrala zaostalo tekmo. Pravico do tekmovanj imajo v rdeči fazi tudi kadeti in mladinci, brezkontaktne športne dejavnosti pa so dovoljene za skupine z največ desetimi udeleženci. Vlada je sporočila, da bo odloke v naslednjih tednih prilagajala v skladu z epidemiološko sliko. Trenutno velja, da morajo športniki in spremljevalno osebje opraviti testiranje na koronavirus 48 ur pred tekmo. mag