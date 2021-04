Nihče ne sliši krikov na pomoč

Slovenska vlada epidemijo izkorišča za brezsramno uničevanje športa in mu s škodljivimi ukrepi sporoča, da je nepomemben del družbenega sistema. To je po tridesetih letih političnega zanemarjanja športa vrh ledene gore, kar bo imelo dolgoročne in ponekod usodne posledice. Nevarno postaja, ker šport s strokovnimi argumenti kliče na pomoč, a ga nihče ne sliši.