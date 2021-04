Več kot 55 milijonov za prenovo proge do Brezovice

Na direkciji za infrastrukturo so prejeli zgolj eno ponudbo za posodobitev železniške proge do Brezovice. Moči je združil konzorcij podjetij Kolektor Koling, SŽ ZGP Ljubljana, GH Holding, Pomgrad in CGP, ki bi progo posodobil za nekaj manj kot 60 milijonov evrov. Gre za eno največjih državnih naložb v Ljubljani.