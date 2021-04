Po poročanju kitajske tiskovne agencijae Xinhua je do nesreče prišlo v premogovniku v kraju Hutubi v pokrajini Xinjiang, Rudarji so ujeti na treh ločenih lokacijah rudnika. Osem rudarjev so po nesreči uspešno rešili, s skupino več kot dvajsetih pa skušajo vzpostaviti stik. Zdaj skušajo izčrpati vodo iz poplavljenega dela rudnika, nato pa se bodo poskušali prebiti do ujetih rudarjev.

Nesreče v kitajskih rudnikih so pogoste, predvsem zaradi slabih varnostnih standardov in neupoštevanja predpisov. V nesrečah vsako leto umre več sto rudarjev. Decembra lani denimo je v premogovniku pri kitajskem mestu Chongqing zaradi uhajanja ogljikovega monoksida umrlo 18 ljudi.