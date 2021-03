Enajstega marca 1961 ob enih ponoči je v jami Kotredež eksplodiral metan, pri tem pa je življenje izgubilo 13 rudarjev, ki so bili takrat na delu v nočni izmeni. Življenjsko pot so pod zemljo sklenili Albin Bajda, Sulejman Dizdarević, Rudolf Frim, Alojz Gasior, Seid Kadić, Miroslav Knežević, Slavko Knežević, Franc Marn, Jože Mlakar, Karel Novak, Rafael Romih, Franc Sladič in Franc Zidar. Pogreba na zagorskem pokopališču se je po pričevanjih takrat udeležilo več kot 300 uniformiranih rudarjev z vseh koncev Jugoslavije, trije rudarski pihalni orkestri in več kot deset tisoč ljudi, po nekaterih zapisih celo več kot dvajset tisoč.

Rudarsko muzejsko in etnološko društvo Srečno Zagorje, eno tistih, ki ohranja rudarsko dediščino, je ob obletnici ob zadnjem počivališču in spomeniku nesrečnih rudarjev pripravilo krajšo slovesnost. Ta je zaradi epidemioloških razmer potekala nekoliko skromneje in v manjšem obsegu, kot bi jo pripravili sicer, spomin na rudarje pa so vseeno počastili kljub koroni. Umrlim rudarjem sta se poklonila tudi župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan in direktor občinske uprave Tadej Špitalar, ki sta k spominskemu obeležju položila cvetje. rt