Spletna stran Myanmar Now povzema besede enega od vodij protesta, ki je dejal, da je bilo več deset trupel prepeljanih v kompleks s pagodo, kjer je nastanjena vojska, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Očividci so poročali o večurnem streljanju, ki se je začelo v petek zjutraj. Mesto Bago se nahaja okoli 60 kilometrov severovzhodno od nekdanje prestolnice Yangon.

Protesti proti vojaški hunti, ki je v začetku februarja izvedla vojaški udar, se danes nadaljujejo v Yangonu, Mandalayu, Baganu, Sagaingu, Myeiku in še nekaterih drugih mjanmarskih mestih. Vojaške sile že od februarskega državnega udara brutalno obračunavajo s protestniki. Po podatkih človekoljubnih organizacij je pri tem umrlo več kot 600 ljudi.

Na smrt obsodili 19 ljudi

Kot so v petek poročali lokalni mediji, so v državi obsodili na smrt 19 ljudi. Na vojaškem sodišču naj bi bili spoznani za krive obtožb v povezavi z ubojem pripadnika vojske 27. marca v Yangonu. Po navedbah medijev gre za civiliste, ki so takrat protestirali proti vojaški hunti. Od obsojenih jih je 17 še na begu.

Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP je to prvi znani izrek smrtne kazni od vojaškega udara. V Mjanmaru je sicer že dolgo možno izreči takšno kazen, vendar pa ta v zadnjih več kot 30 letih ni bila uporabljena, je povedal predstavnik mednarodne organizacije za zaščito človekovih pravic Human Rights Watch Phil Robertson. »To kaže, da je vojska pripravljena iti nazaj v čas, ko so v Mjanmaru usmrčevali ljudi,« je dejal.

Opozoril je, da na vojaškem sodišču ni možna pritožba, prav tako »ni jamstva svobodnega in poštenega sojenja«. Po njegovih ocenah je obsodba namenjena predvsem prepričanju protestnikov, da se z ulic vrnejo na delo, saj je zaradi protestov ustavljen velik del gospodarstva.

Odzvala se je tudi Norveška. Zunanja ministrica Ine Eriksen Soreide je v tvitu označila smrtne obsodbe za »nesprejemljiv in globoko zaskrbljujoč razvoj dogodkov«. »Norveška poziva Mjanmar, naj ne izvrši teh kazni, naj ustavi nasilje in omogoči obisk posebnega odposlanca Združenih narodov,« je zapisala.