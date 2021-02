V ladjedelnici Yadanarbon na reki Irrawaddy v drugem največjem mjanmarskem mestu se je danes zbralo več sto policistov in vojakov. To je med okoliškimi prebivalci povzročilo strah, da bodo oblasti skušale aretirati tamkajšnje delavce zaradi sodelovanja v gibanju, ki nasprotuje vojaškemu udaru. Zato so se zbrali pri ladjedelnici, da bi preprečili aretacije.

Policija je začela proti njim streljati s pravimi in gumijastimi naboji, da bi jih razgnala. Z gumijastimi naboji je bilo ranjenih najmanj pet ljudi, je povedal fotoreporter, ki je spremljal protest.

Še najmanj šest ljudi jih je bilo ranjenih s pravim strelivom. »Naša zdravstvena ekipa je oskrbela šest moških s strelnimi ranami. Dva sta huje ranjena,« je povedal zdravstveni tehnik za francosko tiskovno agencijo AFP.

Enega od ranjenih so zadeli v trebuh in ostaja v kritičnem stanju, je dodal. »Tiste, ki so huje ranjeni in so v kritičnem stanju, smo prepeljali drugam na intenzivno nego, vendar ne moremo razkriti kraja,« je še pojasnil.

Zdravnik, ki je bil na kraju protesta, je pojasnil, da so jih morali prepeljati, ker nimajo dovolj zdravil, da bi jih oskrbeli. Potrdil je tudi, da so bili uporabljeni pravi naboji.

Od začetka protestov proti vojaškemu udaru, ki se je zgodil v začetku meseca, so oblasti ponekod proti protestnikom uporabile solzivec, vodne topove in gumijaste naboje. V posameznih primerih so uporabili tudi prave naboje.

Z enim od teh je bila ranjena protestnica Mya Thwate Thwate Khaing, ki je umrla v petek v prestolnici Naypyidaw. Njena sestra je po njeni smrti pozvala ljudi, naj se udeležijo protestov.

V največjem mjanmarskem mestu Yangon so se tako danes zbrali protestniki, ki so v spomin na pokojno 20-letnico polagali sveče in cvetje. Zbralo se jih je več tisoč.

Nadaljujejo pa se tudi kritike mjanmarskega vojaškega režima iz tujine. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v zadnjih dneh govoril z zavezniki in jih pozval k odločnemu mednarodnemu odzivu.

»Ponavljamo svoj poziv mjanmarski vojski, naj se odreče nasilju nad mirnimi protestniki,« je v petek povedal Blinknov tiskovni predstavnik Ned Price.