Lokalna agencija za civilno zaščito je sporočila, da je umrla ženska, ko je nanjo zaradi potresa padla skala.

Poročil o morebitni gmotni škodi ni, a je tresenje tal prestrašilo prebivalce mesta Malang, v katerem živi nekaj milijonov ljudi.

»Bil je dokaj močan in je trajal kar dolgo časa. Vse se je majalo,« je za AFP dejal eden od prebivalcev.

Potresi so v Indoneziji pogosti, saj država leži na t. i. ognjenem obroču, kjer se stikajo velike tektonske plošče.

Leta 2018 sta potres z magnitudo 7,5 in cunami, ki je sledil, v Paluju na otoku Sulavezi zahtevala več kot 4300 mrtvih ali pogrešanih. 26. decembra 2004 sta obalo Sumatre prizadela potres z magnitudo 9,1, ki mu je sledil cunami. V regiji je umrlo okoli 220.000 ljudi, samo v Indoneziji 170.000. Ta potres velja za eno od najbolj smrtonosnih naravnih nesreč v zgodovini.

Potres tudi na Filipinih

Pred južno obalo Filipinov so danes zabeležili potres z magnitudo 6,1. Žarišče potresa je bilo na globini 314 kilometrov ter 148 kilometrov jugozahodno od mesta Sarangani. Po napovedih filipinskih seizmologov ni pričakovati, da bi potres povzročil gmotno škodo, so pa možni popotresni sunki. Tresenje tal so občutili v več drugih filipinskih mestih, med drugim v mestih General Santos, Monkayo in Alabel, poroča francoska tiskovna agencija AFP.