»Do zdaj smo potrdili smrt šestih ljudi, od tega tri v okrožju Pasaman in preostale tri v okrožju Zahodni Pasaman,« je povedal predstavnik lokalne agencije za civilno zaščito Rumainur. Več kot 50 ljudi je bilo ranjenih, od tega deset huje, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Potres se je zgodil le nekaj minut po manj močnem potresu, ko so prestrašeni prebivalci začeli zapuščati svoje domove, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Potres so čutili tudi v sosednjih provincah Riau in Severna Sumatra ter v Maleziji in Singapurju. Oblasti zaenkrat niso izdale opozorila pred cunamijem. Indonezijska meteorološka agencija BMKG je prebivalce opozorila, naj se izogibajo pobočij zaradi strahu pred zemeljskimi plazovi. Po navedbah oblasti je potres poškodoval hiše in druge zgradbe ter sprožil zemeljski plaz v okrožju Zahodni Pasaman.

Indonezija leži na Pacifiškem "ognjenem obroču", zato se država pogosto sooča s potresi.