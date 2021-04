Hokejiste Olimpije in Jesenic še dve zmagi ločita od slovenskega finala v alpski ligi. Če se bosta večna tekmeca pomerila za mednarodni naslov, bo finalna serija na tri zmage odločala tudi za državno krono. Obe lovoriki branijo Ljubljančani.

Medtem ko je večina športnih tekmovanj pri nas začasno ustavljena zaradi spornih odločitev vlade, sta najboljša slovenska hokejska kluba pristala med izjemami, ker nastopata v mednarodni konkurenci. V četrtfinalu sta obe moštvi zanesljivo napredovali po treh tekmah in zmagovito začeli tudi polfinalno serijo. Olimpija se v vlogi osrednje kandidatke za naslov prvaka v alpski ligi meri z Lustenauom, ki je trši tekmec kot Vipiteno, a je razlika na ledu dovolj velika, da Ljubljančani ne bi smeli imeti preglavic z uvrstitvijo v finale. »Nismo najbolj navdušeni nad prikazano igro na prvi tekmi polfinala, a na koncu šteje rezultat. Druge tekme bo treba odigrati veliko bolje. Veliko smo streljali, a delali prekrške in napake. Ena tekma je dobljena, potrebujemo še dve zmagi. Končnica je zgodba zase, tu ne šteje nič več, kar se je dogajalo v rednem delu,« pravi najizkušenejši hokejist Olimpije Aleš Mušič, eden od štirih strelcev za četrtkovo tivolsko zmago s 4:2.

Olimpija ima tako izkušeno ekipo, da v ključnih trenutkih ohranja mirno kri in nasprotnikom ne dovoli veliko prostora na ledu. Na zadnjih šestnajstih tekmah so tivolski hokejisti izgubili le proti Jesenicam, ko tekma ni več odločala za razvrstitev po rednem delu tekmovanja. Moštvo se je že včeraj odpravilo na pot proti Avstriji, kjer ga nocoj čaka druga tekma polfinala. Ljubljančane skrbi poškodba kanadskega napadalca Valleranda, ki se je izkazal kot pomembna okrepitev. Olimpija se nadeja, da bo v polfinalu stopnjevala ritem igre iz tekme v tekmo in pred vstopom v višjo ligo uprizorila šampionski zaključek sezone.

Veliko bolj negotova je polfinalna serija med Jesenicami in Asiagem. Stara znanca izločilnih bojev sta v Podmežakli prikazala enakovredno predstavo. Srečnejši so bili železarji, ki so v trinajsti minuti podaljška ubranili prednost domačega ledu (4:3). Jeseniški junak je postal osemnajstletni Bine Mašič, ki je na svoji 36. tekmi dosegel premierni gol v alpski ligi. V Podmežakli velja za enega najobetavnejših branilcev. Slovi po izvrstni drsalni tehniki in obvladovanju ploščka. »Nič še nismo naredili, saj nas čakata vsaj še dve zelo zahtevni preizkušnji. Asiago je trd in izkušen tekmec, proti kateremu moramo biti potrpežljivi,« je izpostavil Bine Mašič. Jesenice imajo zanesljivega vratarja Žana Usa, ki z odločilnimi obrambami dviguje moralo ekipe. Najučinkovitejši hokejist je Žan Jezovšek. Čeprav je Asiago vse tri gole dosegel ob številčni prednosti, se je tokrat izšlo za železarje, ki so bili v igri petih proti petim za odtenek boljši. Tekma številka dve bo danes v Asiagu.