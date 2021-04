Zadnja pika: Koronska logika

Zmeda bi bila nepopisna, če v tej krizi ne bi na čelo dvomilijonske kolone obupancev stopilo nekaj pogumnih, strumnih mož in žena ter vodilo nacijo skozi pandemični tunel, na koncu katerega pa je vendarle videti luč. To ni vlak, ki prihaja, če je verjeti premierju, ki še nikoli ni izrekel drugega kot resnico. To mu je ostalo še iz časov članstva v ZK, ki se jih rad spominja in jih pogosto omenja.