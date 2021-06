Posnetki Hancocka in Gine Colodangelo naj bi v poslopju ministrstva nastali 6. maja, ko naj glede na veljavne ukrepe ne bi smelo priti do druženja v zaprtih prostorih. Druženja v delovne namene so bila sicer izjema.

Le opravičilo ni bilo dovolj Kot je v izjavi v soboto sporočil Hancock, ki je sicer poročen, je zadnja stvar, ki bi si jo želel, da njegovo zasebno življenje odvrne pozornost od polne osredotočenosti na soočanje z pandemijo. Vlada mora biti iskrena do ljudi, ki so med pandemijo toliko žrtvovali, tudi če jih je pustila na cedilu, kot sem jih pustil sam s kršenjem pravil, je dodal. V pisni odstopni izjavi se je opravičil tudi svoji družini in bližnjim. Položaj na ministrstvu za zdravje po poročanju britanskega BBC zapušča tudi Gina Colodangelo. Ministru, ki se je že pred tem v petek opravičil zaradi kršenja ukrepov, je premier Boris Johnson sprva stopil v bran, češ da je z opravičilom zadeva zaključena. V odgovor na Hancockov odstop je nato Johnson v soboto sporočil, da je lahko minister zelo ponosen na to, kar je dosegel, tako na področju boja proti pandemiji kot pred tem.