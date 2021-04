Dr. Marija Anderluh, dr. med., vodja službe za otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki Ljubljana: Cepiti bi morali mlade in jim vrniti običajnejše življenje

Otroški psihiatrični oddelki so polni do zadnjega mesta, čeprav na bolnišnično psihiatrično pomoč veliko otrok še čaka. Epidemija je z omejitvami in izobraževanjem na daljavo poglobila njihove stiske in izčrpala zmožnosti prilagajanja mnogih od njih. To se v zadnjih tednih odraža tudi v naraščanju števila otrok in mladostnikov, ki potrebujejo ambulantno obravnavo.