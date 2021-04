Do 22. marca. Iz zapisnika sestanka skupine izhaja, da je epidemiolog Mario Fafangel predlagal čim prejšnjo uvedbo samotestiranja za tretjo triado in srednješolce. Najprej bi testirali v šolah, po uvajanju otrok pa bi se samotestiranje selilo domov. Franc Vindišar, državni sekretar na ministrstvu za zdravje, je zbranim sporočil, da že razmišljajo o samotestiranju otrok in iščejo interventno rešitev nakupa primernih hitrih testov, njihovo ustreznost pa že preverja javna agencija za zdravila. Teden dni kasneje člani skupine na to temo uradno niso več spregovorili, izhaja iz zapisnika z dne 29. marca.

Ministrstvo preusmerja na nevedno evropsko komisijo Enako nejasno in netransparentno ostaja tudi to, kdo je Sloveniji prodal hitre teste in kdo je njihov proizvajalec. Ministrstvo za zdravje je doslej razkrilo le, da je kupilo 300.000 testov v okviru skupnega evropskega javnega naročila. In da bo plačalo 1,49 evra po testu. Podrobnejše odgovore smo skušali pridobiti v generalnem direktoratu za zdravje in varnost hrane, ki ga vodi evropska komisarka Stella Kyriakides. Izvedeli smo, da je evropska komisija decembra lani kupila več kot 20 milijonov hitrih antigenskih testov proizvajalcev Abbott in Roche. V začetku leta jih je donirala državam članicam EU. Skupni pogodbeni znesek je znašal 100 milijonov evrov. Slovenija je prejela 300.000 testov. Vendar to niso bili testi za samotestiranje otrok, temveč za testiranje zdravstvenega osebja. »Nosno-žrelni bris mora vzeti usposobljeni zdravstveni delavec,« so sporočili iz direktorata. »Poleg te donacije, ki jo financira instrument za nujno pomoč (ESI), imajo države še možnost nakupa hitrih antigenskih testov v sklopu skupnega evropskega naročila. Sklenjenih je sedemnajst pogodb z desetimi podjetji. V naročilu sodeluje tudi Slovenija,« so še zapisali. Podrobnosti posla ne poznajo. »Ker naročila ni oddala evropska komisija, temveč država članica, vam svetujemo, da več informacij pridobite pri pristojnih organih države članice.« Potemtakem je pristojno slovensko ministrstva za zdravje, ki ga vodi Janez Poklukar. Kaj nam je odgovorilo: »Glede na to, da je skupno javno naročilo za hitre teste vodila evropska komisija, na ministrstvu za zdravje nismo pristojni za podajanje informacij, zato predlagamo, da se obrnete na evropsko komisijo.« tk