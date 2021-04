Teta iz Amerike je na Kanin prišla ravno ob pravem času

Na Kaninu in Voglu upajo, da bodo smeli v ponedeljek znova, že četrtič to sezono, pognati žičniške naprave, ki zaradi epidemije novega koronavirusa stojijo od 1. aprila, na Krvavcu pa želijo, da bi se to zgodilo že v petek.