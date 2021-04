S kurjenjem (za zdaj) rešili hruške pred pozebo

Nad hruškovimi nasadi Bosteletovih v Artičah se je zadnji dve noči vil gost bel dim. S kurjenjem bal in sekancev so skušali pred pozebo zavarovati trinajst hektarjev sadovnjakov, ki so že v polnem cvetenju. Za zdaj kaže, da jim je v veliki meri uspelo.