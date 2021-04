Po prvih podatkih minulo noč in zjutraj niso namerili tako nizkih temperatur kot v sredo, ko je bilo ponekod najhladnejše jutro v tej zimi, marsikje pa najhladnejše aprilsko jutro zadnjih 70, verjetno pa več kot 100 let.

Danes ob 8. uri so nič stopinj Celzija namerili v Bilju pri Novi Gorici in na Katarini nad Ljubljano, povsod drugod po Sloveniji pa so bile temperature pod lediščem, kažejo podatki mreže opazovalnih postaj Agencije RS za okolje (Arso).

V Postojni je bilo davi minus šest stopinj, v Kočevju, Ratečah in na Voglu minus pet, minus štiri stopinje so namerili v Slovenj Gradcu, Črnomlju ter letališčih Lesce in Ljubljana. Lokalno so lahko ponekod temperature tudi nižje, na najvišje ležeči merilni postaji, na Kredarici, je bilo ob 8. uri minus 14 stopinj Celzija.