Zdravstveni inšpektorji dokaj ostro nad »nočne ptiče«

Zdravstveni inšpektorat je med epidemijo kršiteljem vladnih odlokov izrekel za skoraj dva milijona evrov glob. Pri nekaterih ukrepih, denimo policijski uri, so bili inšpektorji celo bolj strogi od policistov. Kaznovali so tudi 410 kršiteljev karantenskih odločb in jim skupaj zaračunali 160.000 evrov.